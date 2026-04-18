Melek Baykal: Seni hiç unutmayacağız
Karadeniz turnesi kapsamında Trabzon'a giden usta oyuncular Melek Baykal ve Suna Keskin, merhum sanatçı Volkan Konak'ı mezarı başında ziyaret etti
Melek Baykal ve Suna Keskin, 'Ahududu' oyunu için çıktıkları Karadeniz turnesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ı unutmadı.
31 Mart 2025'te KKTC'deki konseri sırasında kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan şarkıcı, vasiyeti üzerine memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.
Trabzon'a giden Baykal ve Keskin, Konak'ın kabrini ziyaret etti.
"KARADENİZ TURNEMİZİ SANA UĞRAMADAN TAMAMLAYAMAZDIK"
Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Melek Baykal, şu ifadeleri kullandı: Atatürk ve memleket sevdalısı sevgili Volkan; Karadeniz turnemizi sana uğramadan tamamlayamazdık. Huzurla ayrıldık kabrinin başından. Ablan, ağabeyin ve tüm sevenlerin seni hiç yalnız bırakmıyorlar. Hoşça kal güzel adam, seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun.
Fotoğraflar: Instagram