        Melek Mosso 2026'ya gelin gibi girdi

        Melek Mosso 2026'ya gelin gibi girdi

        Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu; "Şu an kalbim boş. 2026'da hayırlısı olsun. Kapılarım açık. Kimse gönlünün kapısını kapatmasın"

        Giriş: 01.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:11
        "Kalbim boş"
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Melek Mosso, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2025 için şarkıcı; "Sahnede bağ kuruyoruz. Konserime gelmeyi tercih ediyorlar, buna şükrediyorum. 202'da daha çok şarkı çıkaracağız. Umarım albümümü bitirebilirim bu sene" dedi.

        Gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giyen Melek Mosso, kendini geline benzetti ve "Bugün gelin gibi oldum. Gelin ata binmiş 'Yürü ya kulum' demiş" ifadelerini kullandı. Mosso, daha sonra; "Bugün kardan kadın oldum. Biraz gelin gibi olmuş olabilirim. Bu yıl, 'Yeter artık kırmızı, yeşil ve gümüş...' dedim. Beyaz giymek istedim. Buradan nikâh masasına giderim artık" diyerek espri yaptı.

        "KİMSE GÖNLÜNÜN KAPILARINI KAPATMASIN"

        Geçtiğimiz yıl, 2 yıl evli kaldığı Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, özel hayatı hakkında da konuştu. Mosso; "Şu an kalbim boş. 2026'da hayırlısı olsun. Kapılarım açık. Kimse gönlünün kapısını kapatmasın. Önceki röportajım yanlış yere çekilmiş, annem söyledi. Ayrılıklar yaşanıyor, insan üzülüp orada takılı kalmamalı. Daha önceden takılıp, kaldım. İki yıl evime kapanıp, ağlayayım mı? Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...*İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi *'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı *ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Florida'da üç saatlik görüşme *Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru*Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir *Türk Dil Kurumu, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 2025 yılı kelimelerini açıkladı. TDK, yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçerken, Oxford 'rage bait', Camdridge ise 'parasocial' kavramını seçti

