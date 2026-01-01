Melek Mosso 2026'ya gelin gibi girdi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; yeni yıl için Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Melek Mosso, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2025 için şarkıcı; "Sahnede bağ kuruyoruz. Konserime gelmeyi tercih ediyorlar, buna şükrediyorum. 202'da daha çok şarkı çıkaracağız. Umarım albümümü bitirebilirim bu sene" dedi.

Gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giyen Melek Mosso, kendini geline benzetti ve "Bugün gelin gibi oldum. Gelin ata binmiş 'Yürü ya kulum' demiş" ifadelerini kullandı. Mosso, daha sonra; "Bugün kardan kadın oldum. Biraz gelin gibi olmuş olabilirim. Bu yıl, 'Yeter artık kırmızı, yeşil ve gümüş...' dedim. Beyaz giymek istedim. Buradan nikâh masasına giderim artık" diyerek espri yaptı.

"KİMSE GÖNLÜNÜN KAPILARINI KAPATMASIN"

Geçtiğimiz yıl, 2 yıl evli kaldığı Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, özel hayatı hakkında da konuştu. Mosso; "Şu an kalbim boş. 2026'da hayırlısı olsun. Kapılarım açık. Kimse gönlünün kapısını kapatmasın. Önceki röportajım yanlış yere çekilmiş, annem söyledi. Ayrılıklar yaşanıyor, insan üzülüp orada takılı kalmamalı. Daha önceden takılıp, kaldım. İki yıl evime kapanıp, ağlayayım mı? Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı.