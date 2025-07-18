Melek Mosso: Kedim 3 gündür kayıp
Melek Mosso, kedisi Jülide'nin kaybolduğunu duyurdu ve takipçilerinden yardım istedi; "Arkadaşlar kedim Jülide, 3 gündür kayıp. Göksu'da gören olursa bana ya da güvenliğe bildirsin"
Giriş: 18.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:14
Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisi Jülide'nin 3 gün önce kaybolduğunu duyurdu.
Takipçilerinden yardım isteyen şarkıcı, "Arkadaşlar kedim Jülide, 3 gündür kayıp. Göksu'da gören olursa bana ya da güvenliğe bildirsin" ifadelerini kullandı.
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