Melek Mosso: Kocamın beğenilmesi hoşuma gidiyor

Aleyna Tilki, 'Kırlar' isimli albümünün lansmanını dün akşam gerçekleştirdi. Geceye, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çifti de katıldı.

Kıskançlıkla ilgili soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı; "Kocamın beğenilmesi hoşuma gider" dedi. Serkan Sağdıç, eşinin bu yanıtının üzerine; "Benim de şahsen, olur olmaz kıskançlıklarımız yok" ifadesini kullandı.

Melek Mosso, sonrasında sözlerine şöyle devam etti: Biri Serkan'a baktığında, Serkan da bakıyordur içi kaynıyordur falan... Birbirimize söz verdik, böyle bir şey yaşanırsa birbirimize saygılı bir şekilde veda edeceğimize dair söz verdik. Biz bunları birbirimize söyleyecek dürüstteyiz. Sadakatsizlik ve güvensizlikle ilgili bir kaosumuz olmasın.