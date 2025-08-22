Geçtiğimiz yıl aralık ayında; Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç’ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve fotoğrafları kaldırması dikkat çekmişti. Ekim 2023'te evlenen çiftten Melek Mosso; “Boşanmıyorum, hiçbir sorun yok. Sorunlarımızı çözdük” demişti. Mosso ile Sağdıç, ardından ikinci balayı niteliğinde Uzak Doğu tatiline çıkmışlardı.
Melek Mosso: Kocamın beğenilmesi hoşuma gidiyor
Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç ile Aleyna Tilki yeni albümünün tanıtım gecesine katıldı. Çift, gazetecilerin kıskançlıkla ilgili sorularına yanıt verdi
Aleyna Tilki, 'Kırlar' isimli albümünün lansmanını dün akşam gerçekleştirdi. Geceye, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çifti de katıldı.
Kıskançlıkla ilgili soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı; "Kocamın beğenilmesi hoşuma gider" dedi. Serkan Sağdıç, eşinin bu yanıtının üzerine; "Benim de şahsen, olur olmaz kıskançlıklarımız yok" ifadesini kullandı.
Melek Mosso, sonrasında sözlerine şöyle devam etti: Biri Serkan'a baktığında, Serkan da bakıyordur içi kaynıyordur falan... Birbirimize söz verdik, böyle bir şey yaşanırsa birbirimize saygılı bir şekilde veda edeceğimize dair söz verdik. Biz bunları birbirimize söyleyecek dürüstteyiz. Sadakatsizlik ve güvensizlikle ilgili bir kaosumuz olmasın.