Melek Mosso: Sanatçıya para atılmaz!

"SAHNEYE PARA ATILMAZ, ÇOK AYIP!"

Sahneye para atılmasına sinirlenen Mosso, tepkisini ise, "Arkadaşlar hiç mi konsere gitmediniz? Sahnedeki sanatçıya para atılmaz. Yapmayın, çok ayıp bir şey! Neyse tadımız kaçmasın..." diyerek, ifade etti.

Daha önce de 'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan'a sahnede para, Hülya Avşar'a Adana Altın Koza Film Festivali'nde iç çamaşırı, Ece Seçkin'e de telefon fırlatılmıştı.