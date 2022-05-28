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Melek Mosso’nun yerine Seda Sayan sahne alacak

Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan konser verecek

Melek Mosso’nun yerine Seda Sayan sahne alacak
Melek yerine Seda
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Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso, 3 Haziran’da konser verecekti.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği iddia edildi. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir.” ifadesine yer verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmedi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi daha sonra teşekkür metni yayınladı.

SEDA SAYAN SAHNE ALACAK

Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne olacağı öğrenildi. Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde 3 Haziran’da konser vereceğini duyurdu.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Melek Mosso, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Mosso, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz...

CEM YILMAZ: SUSMA HAKKINI KULLANIYORUM

Gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass...

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