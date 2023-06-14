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Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum

Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Melike Şahin, evlilik teklifini kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" dedi

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  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' ve 'Pusulam Rüzgar' gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine giren Şahin, basın mensuplarıyla sohbet etti.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    "EVLİLİK TEKLİFİNİ BEN SUNDUM"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melike Şahin, konuyla ilgili, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" ifadelerini kullandı.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    SÜRPRİZ NİKAH

    Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda mutlu günlerinden birini yaşamıştı. 34 yaşındaki müzisyen, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenerek, hayatını birleştirmişti.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    "BİZ SENİNLE BİR EV KURSAK, YEMYEŞİL"

    Melike Şahin, paylaştığı nikâh fotoğraflarına, "Kara gözlüm; biz seninle bir ev kursak, yemyeşil..." notunu düşmüştü.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    Şahin'i mutlu gününde Hazal Kaya ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de yalnız bırakmamıştı.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    "YENİ GELİN OLDUĞUM İÇİN BEYAZ GİYİNDİM"

    Dünyaevine girmesinin ardından sahne alan Melike Şahin, giydiği beyaz renkli iki kıyafet için, "Yeni gelin olduğum için beyaz giyindim" demişti.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    MELİKE ŞAHİN HAKKINDA

    Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı.

    2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    Şahin, Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce 'Melikşah ve Saz Arkadaşları' adı altında bir proje başlattı ve bu ekip ile Beyoğlu'nda bir süre konserler verdi.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

    2017'de Fransız yönetmen Tony Gatlif’in 'Djam' isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.
  • Melike Şahin: Evlilik teklifini ben sundum - Magazin haberleri

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