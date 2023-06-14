"EVLİLİK TEKLİFİNİ BEN SUNDUM"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melike Şahin, konuyla ilgili, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim" ifadelerini kullandı.