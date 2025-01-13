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        Haberler Magazin Melikşah Altuntaş'tan Gupse Özay'a sert sözler: Bu kadına güvenmeyin - Magazin haberleri

        Melikşah Altuntaş'tan Gupse Özay'a sert sözler

        Yönetmen ve yazar Melikşah Altuntaş, ünlü oyuncu Gupse Özay hakkında; "Bu kadına güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:48
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        "Bu kadına güvenmeyin"
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        Melikşah Altuntaş, YouTube'da Gupse Özay ile ilgili sert ifadeler kullandı.

        Yayınladığı videoda bir izleyicisinin Gupse Özay ile ilgili yorumunu okuyan Altuntaş, ünlü oyuncuya ağır ithamlarda bulundu. Altuntaş; "Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz. Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana bu bayanı" ifadelerini kullandı.

        Gupse Özay'ın bu ifadelere nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

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        #gupse özay
        #Melikşah Altuntaş
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