En karanlık hissettiğim günlerde kurmayı denediğim bir hayal bu. Dibinden geliyorum karanlığın bu hisse. Mücadelemizi verdiğimiz yolun birbirimize inanmaktan geçmesine sarılıyorum. Bize. Birbirimize. Her koşulda sarılmamıza, sarılabilmemize. Hayatta kalmanın suçluluğunu hissettiğim andan, hayatta kalmayı kutlama yolculuğunda sebepleri birbirimizin yüzüne atabilmemize. Aynı yolda omuz verebilmemize. İnanmamıza. Bir arada olabilmemize. Tüm karanlığı aynı anda, aynı yönde aydınlatabilmemize. Yarın yeni bir yol bir kısmımız için, ama benim için belki de yarın yeniden başlamak. Gidenlere ve kalanlara doğsun yarının güneşi. Yarın yeni bir yol bir kısmımız için, ama benim için belki de yarın yeniden başlamak... Gidenlere ve kalanlara doğsun yarının güneşi. Her şey beraber güzel.