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        Haberler Magazin Melis Sezen'e, Maltepe Üniversitesi'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü - Mgazin haberleri

        Melis Sezen'e, Maltepe Üniversitesi'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

        Ünlü oyuncu Melis Sezen, Maltepe Üniversitesi'nin Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 23:55 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:55
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        'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı
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        Maltepe Üniversitesi, Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri töreninde SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterini canlandıran Melis Sezen'e 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etti.

        Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde ödülünü alan başarılı oyuncu, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "Maltepe Üniversitesi, beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız"

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        #Melis Sezen
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