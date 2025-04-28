Melis Sezen'e, Maltepe Üniversitesi'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü

Maltepe Üniversitesi, Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri töreninde SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterini canlandıran Melis Sezen'e 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etti.

Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde ödülünü alan başarılı oyuncu, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "Maltepe Üniversitesi, beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız"