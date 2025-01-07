Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde Türk oyuncular arasında birinci sırada
Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde dünya genelinde 15 milyondan fazla kişi arasında 130'uncu sırada yer alırken, Türk oyuncular arasında birinci sıraya yerleşti
IMDb StarMeter, dünya çapında ünlü oyuncuların popülaritelerini değerlendiren ve dönemsel olarak sıralayan bir liste olarak dikkat çekiyor. Bu liste, oyuncuların projeleri, medya etkileşimleri ve sosyal medya görünürlükleri gibi faktörlere dayanarak oluşturuluyor.
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde büyük bir başarıya imza attı.
Dünya çapında 15 milyondan fazla kişi arasında 130'uncu sırada yer alan Sezen, Türk oyuncular arasında ise 1'inci sıraya yerleşti.