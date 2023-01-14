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Melis Sezen: İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik

Türk dizilerin son yıllarda İspanyada yakaladığı başarı, Türk oyuncular Cansu Dere ve Melis Sezen'e ödül getirdi. "Bu ödül, Türk dizilerinin başarısını ve yaptığımız işin dünyadaki değerini gösteriyor" ifadelerini kullanan Sezen, "Bu ödül ile belki de Türkleri çok seven ve sıcak kanlı olan İspanyollar ile Türkleri, Akdeniz'in iki ucundaki İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik" açıklamasında bulundu

Melis Sezen: İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik - Magazin haberleri
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AA

İstanbul'un yaklaşık 4 bin kilometre uzağında olan Endülüs bölgesinin Granada'da kentindeki Sierra Nevada dağı eteklerindeki Torvizcon köyü, Türkiye ve İspanya arasında kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayan Türk dizileriyle kendilerini tanıtan Cansu Dere ve Melis Sezen'e ödül verdi.

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE KATILAMADI

Cansu Dere, "Altın Üzüm Bağı" adıyla bu yıl 8'ncisi düzenlenen ödül törenine son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamazken, Melis Sezen, ilk defa geldiği İspanyada büyük ilgiyle karşılandı.

Sosyal hizmetlerinden hasta bakıcılar, bölgedeki yardımlarından Silahlı Kuvvetler Acil Müdahale Birimi, ünlü flamenko şarkıcısı Maria del Monte, eski Real Madridli futbolcu İker Casillas, Ana Gonzalez, İspanyol aktör Ricardo Gomez, Cezayirli aktör Abdel Hamid Krim ile Melis Sezen de ödül alanlar arasında yer aldı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÖDÜL"

Oyuncu Melis Sezen, "Çok kıymetli bir ödül. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Oynadığım diziler İspanya'da yayınlandığında çok güzel mesajlar alıyordum. Şimdi bunu burada bizzat görüp, ilginin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladım" dedi.

"İSPANYA VE TÜRKİYE'Yİ DAHA DA BİRLEŞTİRDİK"

"Bu ödül, Türk dizilerinin başarısını ve yaptığımız işin dünyadaki değerini gösteriyor" ifadelerini kullanan Sezen, "Bu ödül ile belki de Türk'leri çok seven ve sıcak kanlı olan İspanyol'lar ile Türk'leri, Akdeniz'in iki ucundaki İspanya ve Türkiye'yi daha da birleştirdik" şeklinde konuştu.

"TÜRK DİZİLERİ İSPANYA'DA GERÇEK BİR FENOMEN"

Torvizcon Belediye Başkanı David Moreno Salas da, "Türk dizileri İspanya'da gerçek bir fenomen. Çok kaliteli diziler ve oyuncular da üst düzeyde... Diğer yandan Türk'ler ve İspanyol'lar birbirlerine çok benziyor. Bu kadar öne çıkan ve insanların ilgi gösterdiği oyuncuları ödüllendirmemiz bizler için çok normal" dedi.

Belediye'nin Sosyal Hizmetler Müdürü Begona Rodriguez Moron ise, "Türk dizilerini çok popüler. Burası küçük bir yer ama herkes Türkiye'yi tanır hale geldi" açıklamasında bulundu.

5 Türk dizisini aynı anda takip etmeye çalıştığını söyleyen Maria Luz de, "Yaşadığım yeri Endülüs bölgesini konuşursam burada Türk dizileri tamamen moda... Diziler sebebiyle televizyonun başından ayrılamıyorum. En kısa Türkiye'ye gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜREL İLİŞKİLER İKİ ÜLKEYİ YAKINLAŞTIRIYOR"

Melis Sezen'e ödülünü takdim eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da şunları kaydetti:

Aslında diplomasi kültürel ilişkileri de kapsıyor. Burada çok güzel bir şey yaşandı ve dizilerimizin ne kadar popüler olduğunu gördük. Melis Sezen, bu akşam en az İspanyol yıldızlar kadar, belki onlardan daha fazla alkış aldı. Kültürel ilişkiler iki ülkeyi yakınlaştırıyor. Biz de bunu gelişimci dış politikamızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olarak görüyoruz.

İspanya'nın "ulusal kültürel değerleri" arasında bulunan Torvizco'nun yerel bayramı dolayısıyla 2014 yılından bu yana verilmeye başlanan "Altın Üzüm Bağı Ödülleri"nin ardından köyün farklı yerlerinde ateşler yakılıp, eğlenceler düzenlendi.

İlk olarak 2018 yılında İspanya'da gösterilmeye başlanan Türk dizileri izlenme rekorları kırarken, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya da önemli bir fayda sağlıyor.

Fotoğraflar: AA

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