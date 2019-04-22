Ekranların başarılı yapımlarından SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çarpışma'nın 'Cemre'si Melisa Aslı Pamuk, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Siyahlar içindeki şık tarzı ile göz dolduran güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Kısa bir açıklamada bulunan Melisa Aslı Pamuk, "Arkadaşlarımla alışverişe çıktık. Onun dışında söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar" açıklaması sonrasında alışverişine kaldığı yerden devam etti.