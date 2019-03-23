Melisa Aslı Pamuk kimdir? sorusu, genç oyuncunun SHOW TV'de ekranlara gelen Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteri ile gündeme geliyor. 1991 Hollanda doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk, Miss Turkey'de birincilik kazanarak Türkiye'de adını duyurdu. Melisa Aslı Pamuk'un hayatından detaylar haberimizde.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Nisan 1991'de Hollanda'da Dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi görmüştür. Pamuk, 2004 yılında onüç yaşında iken, Hollanda’da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” dersleri almıştır. Türkiye’deki oyunculuk kariyeri ise “Her Sevda Bir Veda, adlı dizi ile başlamıştır. Ardından Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır. Melisa Aslı Pamuk şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Cemre Gür karakterine hayat veriyor.