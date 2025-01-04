Melisa Aslı Pamuk'tan, karnı burnunda yeni paylaşım
İlk çocuğunu kucağına almayı bekleyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı
Giriş: 04.01.2025 - 21:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:48
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, 2023 yılının Mayıs ayında Paris’te sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.
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Çiftin mutluluklarına kısa bir süre sonra bebek haberi de eklenmişti.
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İlk kez anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor.