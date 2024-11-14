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        Haberler Magazin Melisa Aslı Yazıcı'dan yeni pozlar - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Yazıcı'dan yeni pozlar

        İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Melisa Aslı Yazıcı, hamilelik dönemine ait yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 20:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:33
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        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyorlar.

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        Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'a transferinin ardından çift, Yunanistan'da yaşamaya başladı.

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        Çiçeği burnunda anne adayı Melisa Aslı Yazıcı, sosyal medya hesabından ilk hamilelik dönemine ait özel fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

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        Son olarak, karnı burnunda Atina sokaklarında çekilen yeni pozlarını paylaşan Yazıcı, yaptığı o paylaşıma, "Etrafta dolaşıyorum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melisa Aslı Yazıcı
        #Yusuf Yazıcı
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