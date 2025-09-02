Habertürk
        Melisa Döngel, ayrılığın üzüntüsünü konserde attı - Magazin haberleri

        Melisa Döngel, ayrılığın üzüntüsünü konserde attı

        Geçtiğimiz günlerde kısa süreli aşk yaşadığı Samir Balkan ile birlikteliğinin sona erdiğini duyuran oyuncu Melisa Döngel, gittiği konserde dansıyla dikkat çekti

        Giriş: 02.09.2025 - 09:48 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:09
        Ayrılık dansı
        Melisa Döngel ile Samir Balkan, yaz başında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişki uzun sürmemiş, geçtiğimiz günlerde ayrılmışlardı.

        Melisa Döngel, ilişkisinin bitmesi hakkında; "Şu andan itibaren bir ilişkim yok, kariyer odaklıyım" ifadelerini kullanmıştı.

        Bir konsere giden Melisa Döngel, oldukça eğlenceli saatler yaşadı.

        Kovboy konseptiyle bir kıyafet kombini yapan Melisa Döngel, dansıyla dikkat çekti.

