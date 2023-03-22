Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim

"YENİ OLDUĞUM İÇİN ALIŞKIN DEĞİLİM"



Sefo ise basın mensuplarına, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Siz de işinizi yapıyorsunuz, olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" diyerek ardından evinin yolunu tuttu.