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Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim

Aşk yaşayıp, yaşamadıkları konusunda gizemli olma oyununu sürdüren Sefo ile Melisa Döngel, birlikte objektiflere yansıdı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince şaşıran Sefo, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters" dedi

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  • Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim - Son dakika magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda oyuncu Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sefo, klip çekiminden çıkarken görüntülendi. 
  • Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim - Son dakika magazin haberleri

    "SETTEN ÇIKTIM, ÇOK YORGUNUM"

    Set çıkışı olduğu için yorgun olduğunu dile getiren Melisa Döngel, "İyi akşamlar. Lütfen daha sonra konuşalım. Setten çıktım, çok yorgunum” dedikten sonra otomobile bindi.
  • Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim - Son dakika magazin haberleri

    "YENİ OLDUĞUM İÇİN ALIŞKIN DEĞİLİM"

    Sefo ise basın mensuplarına, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Siz de işinizi yapıyorsunuz, olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" diyerek ardından evinin yolunu tuttu.
  • Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim - Son dakika magazin haberleri

    "BUNLAR KONUŞULACAK ŞEYLER DEĞİL"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına, "Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, iyi geceler... Gündemimiz şu an farklı. Sonra konuşuruz, acımız var. Bunlar konuşulacak şeyler değil" yanıtını vermekle yetinmişti.
  • Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim - Son dakika magazin haberleri

    "AŞK HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Sefo ise Melisa Döngel ile aşk yaşayıp, yaşamadığı yönündeki sorulara, "Aşk hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek birlikte olup, olmadıkları konusunun gizemli kalması yönündeki tavrını sürdürmüştü.
  • Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan Sefo: Yeni olduğum için alışkın değilim - Son dakika magazin haberleri

    BİRLİKTE TATİLE ÇIKMIŞLARDI

    Ayrıca çift, geçtiğimiz ay da birlikte Sapanca'da vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Tatile çıktıkları konuşulan ikili, Çamurlu yollarda off-road yaptığı anları yayınlamıştı. Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirmişti.

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