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        Haberler Objektife Takılanlar Melisa Döngel: Zamanı geldiğinde söyleyeceğim

        Melisa Döngel: Zamanı geldiğinde söyleyeceğim

        Melisa Döngel, Sarıyer'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Döngel; "Yeni projelerim var. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 08:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:36
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        "Zamanı geldiğinde söyleyeceğim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Sarıyer'de çıktığı alışveriş turunda görüntüledi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yeni projelerim var. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim" dedi.

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