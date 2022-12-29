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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Melisa isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MELİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Melisa ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Melisa isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Melisa isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MELİSA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Melisa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Bal, tatlı şey, sevgili, can. Bal arısı. Çayır, çayırlık. Oğul otu.

MELİSA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Melisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Melisa ismini koymak caizdir.

MELİSA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Melisa ismini kullanan 70.862 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Melisa ismini kullanan 13.928 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Melisa ismini kullanan 3.578 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Melisa ismini kullanan 4.597 kişi bulunmaktadır.

MELİSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Melisa olanlar özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.