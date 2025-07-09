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        Haberler Magazin Melisa Sabancı Tapan, aşkı tek başına kutladı - Magazin haberleri

        Melisa Sabancı Tapan, aşkı tek başına kutladı

        Melisa Sabancı Tapan, bir arkadaşının düğününe katılmak için Roma'ya tek başına gitti. Yanında Kerem Bursin'in olmaması, 'Ayrıldılar' söylentisini tekrar gün ışığına çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:26
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        Aşkı tek başına kutladı
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        Kerem Bursin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Melisa Sabancı Tapan ile ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı. Bursin, katıldığı bir davette, gazetecilerin sorularına, kısa cevaplar vermeyi tercih ederken kendisinin de sevgilisi Melisa Sabancı Tapan'ın da özel hayatları konusunda bir hayli hassas olduklarını belirterek daha fazla açıklama yapmak istemediğinin altını çizdi.

        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor" Haberi Görüntüle

        Melisa Sabancı Tapan, bir arkadaşının düğününe katılmak için Roma'ya gitti. Şehri gezerken dilek tutup Trevi çeşmesine para da atan Sabancı Tapan, iki günlük arınma olarak tanımladığı Roma seyahatiyle ilgili duygularını kaleme aldı.

        Melisa Sabancı Tapan, duygularını şöyle ifade etti; "Bu hafta sonu, Roma'da aşk kutlandı... Ricardo & Julia, ne güzel bir başlangıç. Dans etmek, arkadaşlarımla yeniden bağ kurmak ve şehrin büyüsüne kapılmak arasında beklenmedik bir şey yaptım: Yavaşladım. Çalışmaya daha az zaman harcadım. Telefonumda daha az zaman. Ve bir şekilde, iki hafta gibi hissettiren iki günlük dünya haberlerini kaçırdım ama başka bir şey kazandım. Günlük tuttum. Düşündüm. Düşüncelerimle oturdum. Öğrencilerim geçenlerde bana sedatefobi terimini tanıttı - sessizlik ya da sessizlik korkusu- ve bu yolculuk, kendi hayatımda nerede ortaya çıktığını anlamamı sağladı. Kutlamaların ortasında bile durabildiğimize dair kısa, güzel bir hatırlatma oldu. Ve bunu yaptığımızda, aşk için, berraklık için, basit bir varlık için boşluk açar. Şimdilik tekrar Instagram'da değilim ama bu an için ve fark etmeme sebep olduklarına minnettarım."

        * Sedatefobi... Sessizlik korkusu

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        SAKIP SABANCI'NIN TORUNU

        Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Türkan Sabancı ile merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı.

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        #Melisa Aslı Sabancı
        #kerem bursin
        #düğün
        #Roma
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