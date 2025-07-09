Melisa Sabancı Tapan, aşkı tek başına kutladı

Kerem Bursin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Melisa Sabancı Tapan ile ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı. Bursin, katıldığı bir davette, gazetecilerin sorularına, kısa cevaplar vermeyi tercih ederken kendisinin de sevgilisi Melisa Sabancı Tapan'ın da özel hayatları konusunda bir hayli hassas olduklarını belirterek daha fazla açıklama yapmak istemediğinin altını çizdi.

Melisa Sabancı Tapan, bir arkadaşının düğününe katılmak için Roma'ya gitti. Şehri gezerken dilek tutup Trevi çeşmesine para da atan Sabancı Tapan, iki günlük arınma olarak tanımladığı Roma seyahatiyle ilgili duygularını kaleme aldı.

Melisa Sabancı Tapan, duygularını şöyle ifade etti; "Bu hafta sonu, Roma'da aşk kutlandı... Ricardo & Julia, ne güzel bir başlangıç. Dans etmek, arkadaşlarımla yeniden bağ kurmak ve şehrin büyüsüne kapılmak arasında beklenmedik bir şey yaptım: Yavaşladım. Çalışmaya daha az zaman harcadım. Telefonumda daha az zaman. Ve bir şekilde, iki hafta gibi hissettiren iki günlük dünya haberlerini kaçırdım ama başka bir şey kazandım. Günlük tuttum. Düşündüm. Düşüncelerimle oturdum. Öğrencilerim geçenlerde bana sedatefobi terimini tanıttı - sessizlik ya da sessizlik korkusu- ve bu yolculuk, kendi hayatımda nerede ortaya çıktığını anlamamı sağladı. Kutlamaların ortasında bile durabildiğimize dair kısa, güzel bir hatırlatma oldu. Ve bunu yaptığımızda, aşk için, berraklık için, basit bir varlık için boşluk açar. Şimdilik tekrar Instagram'da değilim ama bu an için ve fark etmeme sebep olduklarına minnettarım."