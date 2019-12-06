Melisa Şenolsun kimdir?

Son zamanların sevilen oyuncusu Melisa Şenolsun 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde cesur gala kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda yer alan Melisa Şenolsun hakkında merak edilenler...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.