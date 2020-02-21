'Atiye' dizisinde 'Cansu' karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, oyunculuğun cazip taraflarını Hello dergisinin yeni sayısına, "Seni kendi hayatından çekip nefes aldıran, özgürleştiren bir şey" şeklinde açıkladı.

23 yaşındaki genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Her şeyden önce özgürleşiyorsun. Öyle özgürleşiyorsun ki; kendi günlük problemlerinden uzaklaşıyorsun. Kendi güncel sorunlarını öteleyebildiğin, unuttuğun bir alan. Yani başka biri olup başka bir şey yapman gerekiyor ve bunun bir sürü de metodu var. Seni kendi hayatından çekip nefes aldıran, özgürleştiren bir şey oyunculuk.

İDDİALI SAHNELERİ OLAY OLDU

'Atiye' dizisinin ilk sezonunda Melisa Şenolsun'un rol arkadaşı Metin Akdülger ile sevişme sahneleri olay olmuştu.