"EN SEVDİĞİM FOTOĞRAFIMIZ"

Sözen, annesi Nilgün Karaca ile yıllar önce çekilen karesini yayınladı.

35 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri bu" notunu düştü.

Melisa Sözen'in kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni alan gönderisine; Songül Öden, Mert Fırat, Nur Fettahoğlu, Burcu Kara gibi ünlü isimler yorum yaptı.