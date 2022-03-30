Melisa Sözen: Eşitsizlik hayatın her alanında var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Melisa Sözen: Eşitsizlik hayatın her alanında var

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, sektörde erkeklerin aldığı ücretlerin kadınlardan daha fazla olmasından yakındı. Sözen, konuyla ilgili "Eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi bizim sektörümüzde de geçerli kadın erkek arasında. Ama hepimiz bunun için elimizden gelen savaşı veriyoruz" dedi

Melisa Sözen: Eşitsizlik hayatın her alanında var
"Eşitsizlik hayatın her alanında var"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Sözen, önceki gün yüzü olduğu bir kozmetik markasının tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözen, final yapan 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki oyuncu, "Benim için çok güzel bir proje oldu. Hikayeyi anlatabildiğim için çok mutlu oldum. Birilerinin kalbine dokunabildiysem, farkındalık yaratabildiysek ne mutlu... O projenin amacı da bunu amaçlıyordu. Benim hayatım boyunca unutamayacağım deneyimlerden biri oldu." dedi.

Melisa Sözen, "Oynamam dediğiniz rol var mı?" sorusuna da "Onu oynamam bunu oynamamdan ziyade, anlatılan hikayenin bir parçası olmak istiyor muyum? Hikayede doğru anlatılıyor mu? İzleyecek insanlara doğru aktarılacak mı? Asıl kıstas benim için bu oluyor." yanıtını verdi.

"EŞİTSİZLİK HAYATIN HER ALANINDA"

Ünlü isim, daha sonra muhabirlerin "Erkekler, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor' konusu da çok konuşuldu" demesi üzerine konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Maalesef bu eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi bizim sektörümüzde de geçerli kadın erkek arasında. Ama hepimiz bunun için elimizden gelen savaşı veriyoruz. İnanıyorum ki yapımcılar ve kanalların bu konudaki tutumlarında doğru yolu bulacağız.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuğçe Açıkgöz: 'Sedef'in herkesten sakladığı bir sırrı var
MAGAZİN 'Herkesten sakladığı bir sırrı var'
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım gecelerde! Sürpriz aşk...
MAGAZİN Sürpriz aşk!
Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü
MAGAZİN "Oğlumun saçları döküldü"
Evlilik Hakkında Her Şey Hande'si Naz Elmas instagram paylaşımları! Naz Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli?
MAGAZİN Evlilik Hakkında Her Şey Hande Instagram ...
Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile tatil sezonunu böyle açtı - Magazin Haberleri
MAGAZİN Aile tatili
Mabel Matiz: Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi - Magazin Haberleri
MAGAZİN 'Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi'
Aslı Enver'in filmi sevgilisi Önder Öztarhan'ın evinde çekilmiş - Magazin Haberleri
MAGAZİN Aslı'nın filmi sevgilisinin evinde çekilmiş
Ceylan Ertem'in köy hayatı: Bugün böyle geçiyor - Günün Magazin Haberleri
MAGAZİN Ceylan'ın köy hayatı
Evrim Alasya'dan flaş Emre Kınay itirafı: Emre Kınay Kısmetimi kapattı - Güncel Magazin Haberleri
MAGAZİN 'Emre Kınay kısmetimi kapattı'
Survivor takımlar karışacak mı, ne olacak? 2022 Birleşme partisi sonrası Survivor All Star takımlar karıştı mı, nasıl oluşacak?
MAGAZİN Survivor'da takımlar karışacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.