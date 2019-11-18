Meltem Miraloğlu, 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin karakterine canlandırmasıyla tanınmıştı. Türkiye'de oyunculuk kariyerinde yükselememesinin ardından, Amerika'ya giderek kendisinden yaşça büyük Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle çok konuşulmuştu.

32 yaşındaki oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile yaptığı evlilik gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde ruh sağlığının iyi olmaması öne sürülerek, eşinden boşanacakları ve Türkiye'ye geri döneceği iddia edilmişti.

"BENİ SEVİYOR MUSUN?"

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabında, eşi Patrick'e "Beni seviyor musun?" sorunu sorduğu bir video paylaştı. Videoda oyuncunun sorusuna yanıt olarak eşi "Kesinlikle" cevabını vermesiyle 'boşanıyorlar' haberlerinin asılsız olduğunu ortaya çıkardı.