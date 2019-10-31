Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle üne kavuşan oyuncu Meltem Miraloğlu, geçen haftalarda kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenmişti. Günlerce konuşulan evliliğinin ardından Miraloğlu, şimdi de paylaştığı hüzünlü videosuyla konuşuluyor.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Hüzünlüyken bir anda gülümsemesi ve endişesi ise takipçilerini şaşırttı. Miraloğlu’nun paylaştığı videonun altına birçok yorum yapıldı.

Hayali Amerika’ya yerleşmek olan oyuncu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli Amerikalı iş adamı ile nikah masasına oturmuştu. Evliliği için ise yaş farkının sorun olmadığını, Patrick’in çok genç bir kalbi olduğunu savunan Miraloğlu, “Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil, bizimkisi ilk görüşte aşk” yorumunu yapmıştı.