Memesi olmayan keçinin yavrusuna sütanne bulundu Osmaniye'de, doğuştan memeleri olmayan keçinin dünyaya getirdiği yavruya başka bir keçi sütannelik yapıyor

Osmaniye'nin Yeniköy köyünde daha önce doğuştan memelerinin olmadığı fark edilmeyen keçi, sağlıklı bir oğlak doğurdu.

Yavrunun beslenme sorunu yaşaması üzerine anne keçinin memelerinin olmadığı görüldü. Yavru keçi için sütanne arayışına girildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile yapılan görüşme sonrasında keçinin yavrusu için sütanne bulunarak HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Doğum yapan anne keçinin memesinin olmadığı için beslenme sorunu yaşayan yavru için sütanne bulduk. Anne keçiler ile yavruları satın alınarak çiftliğe yerleştirildi.

Yeni sütanne, hem kendi yavrusunu hem de memesi olmayan keçinin dünyaya getirdiği yavruya annelik yapıyor" dedi.