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        Haberler Sağlık Memişoğlu: Karaciğer naklinde dünya markası

        Memişoğlu: Karaciğer naklinde dünya markası

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 22:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Memişoğlu: Karaciğer naklinde dünya markası

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8’li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi. Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300’den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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