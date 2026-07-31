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        Haberler Magazin Ünlü şef Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı

        Ünlü şef Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'daki evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ünlü şef yolculuğuna uğurlandı

        MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, önceki gün Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

        'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırıldı ve memleketi Tokat'a uğurlandı.

        Kaşıkçı’nın cenazesi merkeze bağlı Musullu Köyü'ne getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        KAHREDEN ANLARI ANLATTI

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        Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu, "Telefonla ulaşamadım. Eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

        YÜREK BURKAN FOTOĞRAFLAR

        Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın arkadaşı Murat Pala, Maya'nın doğum gününe ait fotoğrafları paylaştı. Pala, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü’nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren’imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…" mesajını yayımladı.

        Sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile çekilen fotoğrafları paylaşan Kaşıkçı, kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.

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