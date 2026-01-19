Habertürk
        Memphis Grizzlies, Magic'i mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Memphis Grizzlies, Magic'i mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Orlando Magic'i 126-109 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 00:54
        Memphis Grizzlies, Magic'i mağlup etti!
        Memphis Grizzlies, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 126-109 yendi.

        Avrupa turnesi kapsamında Memphis Grizzlies ile Orlando Magic, İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da karşı karşıya geldi.

        Rakiplerine 20 farklı üstünlük sağladığı son 3 maçından ikisini kaybeden Grizzlies, Londra'da 33 sayıya kadar çıkardığı farkı karşılaşma boyunca korumasını bildi ve sezonun 18. galibiyetini aldı.

        Grizzlies, takıma dönen All-Star yıldızı Ja Morant'ın 24 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Jock Landale'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Jaren Jackson Jr.'ın 17 sayısıyla galibiyete uzandı.

        Anthony Black'in 19 sayıyla en skorer isim olduğu Magic'te ise Wendell Carter Jr. 18 sayı, 7 ribaunt, Paolo Banchero 16 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynadı.

        O2 ARENA'DA YILDIZLAR GEÇİDİ

        2019'dan bu yana Londra'da oynanan ilk NBA normal sezon maçında 18 bin 424 sporsever tribünleri doldururken mücadeleyi çok sayıda ünlü isim de salonda takip etti.

        NBA eski oyuncuları Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, eski Fransız futbolcu Thierry Henry, Brezilyalı eski futbolcu Marcelo, Liverpoollu yıldızlar Curtis Jones ve Virgil van Dijk, Arsenalli Declan Rice ve William Saliba, Formula 1 takımlarından Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan karşılaşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.

        Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı

        YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 19 derece oldu. Güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu kentte, rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı. Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahil kıyısında oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.   

