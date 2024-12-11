Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranları, kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Hemşire, öğretmen, polis ve doktorlar için maaş artışları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarıyla netleşecek. Açıklanan beş aylık enflasyon verileri, 2025 yılı maaş beklentilerini şekillendirmeye başladı. Memur maaş zammı hesaplamaları hız kazanırken, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı sorusu da gündemde. İşte yeni yılla birlikte belirlenmesi beklenen maaş zam oranları ve detaylar...