Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM TEMMUZ 2026 HESAPLAMASI: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak, memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaş zammı son durum Temmuz 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı hesaplama

        Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevirdi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından şimdi dikkatler mayıs ayı verileriyle birlikte oluşacak 5 aylık tabloya odaklandı. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla şekillenecek yeni maaş oranları merak edilirken, "Temmuz 2026 memur zammı yüzde kaç olacak, memur maaşları ne kadar artacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte memur zammında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı için kritik süreç devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı dört aylık enflasyon verilerinin ardından zam hesabında önemli bir aşama geride kalırken, şimdi gözler 5 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının birleşmesi sonucu ortaya çıkacak yeni maaş tablosu milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki memur maaşı ne kadar olacak, Temmuz ayında zam oranı yüzde kaç seviyesine ulaşacak? İşte detaylar…

        2

        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı

        Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        4

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        5

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        6

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        7

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHPdeki "Halkla Bayramlaşma" programı dolayısıyla partililer genel merkeze gelmeye başladı

         CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun katılımıyla bugün saat 14.00te gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze gelmeye başladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"