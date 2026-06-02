Memur maaş zammı son durum Temmuz 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı hesaplama
Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevirdi. Dört aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından şimdi dikkatler mayıs ayı verileriyle birlikte oluşacak 5 aylık tabloya odaklandı. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla şekillenecek yeni maaş oranları merak edilirken, "Temmuz 2026 memur zammı yüzde kaç olacak, memur maaşları ne kadar artacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte memur zammında son durum…
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı
Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.
Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.