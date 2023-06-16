CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca 14 Haziran Çarşamba günkü Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama geldi:

Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Geçen haftaki takdimlerin ardından kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete öncü rol oynamaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın omzunda yükselecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programını hazırlamak için görevlendirdik.