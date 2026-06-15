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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur maaşı hesaplama Temmuz 2026: Memur maaşı ne kadar olacak?

        Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. TÜİK verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, "Memur maaşı ne kadar olacak?", "En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı netleşecek. İşte 2026 Temmuz memur maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        1

        Memur maaşında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Memur maaş zamları, toplu sözleşme artışına ek olarak oluşan enflasyon farkıyla belirleniyor. TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon verileri doğrultusunda maaşlara yansıyacak fark her ay yeniden şekilleniyor. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 memur zammı son durum...

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        MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

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        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

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        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

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        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

        Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

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