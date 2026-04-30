        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TEMMUZ 2026 | Memur maaşı ne kadar olacak, memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaşı hesaplama 2026 Temmuz: Memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz 2026 maaş zammına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan ocak, şubat ve mart enflasyon verileri sonrası 3 aylık enflasyon farkı netleşirken, memur maaşı ne kadar olacak sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanırken, şu ana kadar yüzde 6,07 oranında zam farkı oluştu. Temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte maaşlarda yeni artış oranı belirlenecek. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz memur maaşında zam senaryoları...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 21:47 Güncelleme:
        1

        Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Ocak ayında memur maaşlarına yapılan artış sonrası en düşük memur maaşı yaklaşık 61 bin 890 TL seviyesine yükselmişti. Temmuz ayında ise toplu sözleşme gereği yüzde 7 oranında zam uygulanacak. Kamu çalışanları arasında öğretmen maaşı, polis maaşı, hemşire maaşı ve uzman doktor maaşı gibi hesaplamalar temmuz zammı öncesinde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Memur maaşı ne kadar olacak, memura yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

        2

        2026 MART ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

        TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artışı emekli zammında yüzde 10.04'e ulaştı.

        Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
