MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026 || Memur vemekli ne kadar kaç TL olacak? SSK - Bağkur emekli Temmuz zammı hesaplama formülü
Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, olası zam senaryoları gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşlarında yapılacak artış da 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak. Kesin oran henüz açıklanmadan, emekliler 5 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan tahmini zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Öte yandan memurlar ve memur emeklileri is enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme farkı da alacaklar. Peki, Bağ-Kur ve SGK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorgulayanlar için güncel emekli maaş hesaplamalarını haberimizde derledik. İşte SSK - Bağkur emekli maaşı ve ve memur maaşı Temmuz zammı hesaplama formülü
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verlerinin açıklanmasına saatler kala milyonlarca emekli ve memur başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına biri Ocak diğeri Temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapılıyor. Buna göre emekli maaşlarına Temmuz ayı başında zam yapılacak. Peki, 2026 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte emekli ve memur maaş zammı açıklanma tarihi ve saati...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emekli maaş zammı 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da TÜİK'in resmi internet sitesinde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli maaşı kanun teklifiyle belli olduğu için enflasyon farkı en düşük emekli maaşı oranını değiştirmiyor. Ancak şimdiye kadar ki uygulamalar göz önüne alındığında emekli maaşlarına enflasyon farkına göre gelen zammın ardından yasal düzenlemede yapılarak en düşük emekli maaşı değişiyor. Bilindiği üzere en düşük emekli kök maaşına yapılacak zammın ardından kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan emekliler en düşük emekli maaşını almaya başlayacak.
Herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olacak.
SGK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADARE KAÇ TL OLACAK?
Habertürk yazarı Ahmet Kıvan. emekli maaş zammıyla ilgili hesaplamaları şu şekilde paylaştı. İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için hak ettiği zam oranını gösteriyor. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Uzman öğretmen (1/4) için mevcut maaş 81.219 TL olarak hesaplanırken, 5 aylık TÜFE oranı olan yüzde 12,41 baz alındığında maaşın yaklaşık 91.291 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Daha iyimser senaryoda ise toplam zam oranının yüzde 13,93’e ulaşması durumunda uzman öğretmen maaşı 92.524 TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu durum, enflasyon farkının nihai zam oranı üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.
HEMŞİRE MAAŞI TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
5/1 derecesinde görev yapan hemşirelerin aile yardımı dahil mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 13,5 oranında zam uygulanması durumunda maaşta 10 bin 93 TL civarında artış gerçekleşmesi ve toplam gelirin 84 bin 863 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
1/4 derecedeki öğretmen maaşı ise mevcut durumda 73.368 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı yüzde 12,41’lik 5 aylık TÜFE artışı baz alındığında öğretmen maaşı yaklaşık 82.475 TL’ye yükselirken, yüzde 13,93’lük senaryoda bu rakam 83.589 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece öğretmen maaşlarında enflasyon verilerine bağlı olarak 9 bin TL’nin üzerinde artış ihtimali gündeme geliyor. Kesin veriler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
TEMMUZ ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Unvan ve dereceye göre polis maaşları mevcut veriler üzerinden hesaplandığında, Şube Müdürü (1/4) için 76.659 TL seviyesinde olan maaşın zam sonrası yaklaşık 89.392 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
Başkomiser (3/1) unvanında ise mevcut 74.490 TL maaşın yaklaşık 86.862 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Polis memuru (8/1) için 68.084 TL olan mevcut maaşın ise tahmini zamla birlikte 79.392 TL civarına ulaşacağı hesaplanıyor.