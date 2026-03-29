        Haberler Bilgi Ekonomi Memur ve emekli temmuz zammı hesaplama: 2026 Temmuz Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?

        Temmuz ayı emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?

        Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı, açıklanacak mart ayı enflasyonuyla daha da netleşecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketi ise şimdiden güçlü ipuçları sunarken, 5 aylık enflasyon tahminine göre yeni maaş hesapları gündeme geldi. Peki, Temmuz ayı emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı emekli ve memur zammında son gelişmeler...

        Giriş: 29.03.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yıl zamlarının ardından Temmuz artışı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri belirleyici olurken, ilk 5 aylık beklentiler maaşlarda artış ihtimalini ortaya koydu. Emekliler ile polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin alacağı zam oranı merak edilirken, en düşük emekli maaşına ilişkin senaryolar da şekillenmeye başladı. İşte emekli ve memur zammında son dakika gelişmeleri...

        ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR!

        Gözler TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, milyonlar için temmuz zammı için ipuçları gelmeye başladı.

        GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

        Yeni yılda maaşlarına yüzde 18.6 zam ve 1.000 TL ilave alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek.

        MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI

        Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon verilerine dolayısıyla memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ipucu verdi.

        Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu. Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak. Bu tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az yüzde 14.32'lik bir artış yapılacak.

        Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak. Ankette ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmini yer almadı. Net zam oranı haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar