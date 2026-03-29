Temmuz ayı emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?
Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon verilerine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı, açıklanacak mart ayı enflasyonuyla daha da netleşecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketi ise şimdiden güçlü ipuçları sunarken, 5 aylık enflasyon tahminine göre yeni maaş hesapları gündeme geldi. Peki, Temmuz ayı emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı emekli ve memur zammında son gelişmeler...
Yeni yıl zamlarının ardından Temmuz artışı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri belirleyici olurken, ilk 5 aylık beklentiler maaşlarda artış ihtimalini ortaya koydu. Emekliler ile polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin alacağı zam oranı merak edilirken, en düşük emekli maaşına ilişkin senaryolar da şekillenmeye başladı. İşte emekli ve memur zammında son dakika gelişmeleri...
ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR!
Gözler TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, milyonlar için temmuz zammı için ipuçları gelmeye başladı.
GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.
Yeni yılda maaşlarına yüzde 18.6 zam ve 1.000 TL ilave alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek.
MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon verilerine dolayısıyla memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ipucu verdi.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu. Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak. Bu tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az yüzde 14.32'lik bir artış yapılacak.
Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak. Ankette ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmini yer almadı. Net zam oranı haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.