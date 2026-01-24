Memur zam farkı ödeme tarihi 2026: Memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Emekli ve memur zamlarının belli olmasının ardından, 14 günlük zam farkının hesaplara yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaş farkının 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatacağını duyurmuştu. Bu kapsamda memur maaş farkı için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2026 Ocak memur zam farkı ödeme tarihi...
Memur maaşı zam farkı ödeme tarihi, gündemdeki yerini koruyor. Memur maaşları her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılırken, oluşan 14 günlük zam farkı sonrasında ödeniyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile bilindiği üzere en düşük memur maaşı 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 27.788 TL’ye yükseltilmişti. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük zam farkı yattı mı?" İşte memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükseldi.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşında 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam farkı (14 günlük fark) ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Memur maaş farkının ödeneceği tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında hesaplara yatırılıyor.