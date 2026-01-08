Memur zamlı maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli mi?
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı ve buna bağlı olarak memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. Zam oranının netleşmesiyle birlikte memurlar için 14 günlük maaş farkı oluştu. Bu gelişmenin ardından, söz konusu farkın hangi tarihte ödeneceği merak konusu oldu. Bu kapsamda milyonlarca memur, 2026 yılına ait maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
2026 OCAK MEMUR 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve memurlar yüzde 18,60 oranında zam aldı.
Öte yandan, her ayın 15'inde maaş alan memurlar için 14 günlük bir zam farkı da meydana geldi.
Zam farklarının ne zaman yatacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Zam farkı ödeme tarihlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşları Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. 4A SSK ve 4B Bağkur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre maaşını alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alıyor.