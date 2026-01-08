TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve buna bağlı olarak memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. Zam oranının netleşmesiyle birlikte, yılın ilk günleri için geçerli olan 14 günlük maaş farkı da ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi, söz konusu fark ödemesinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak etmeye başladı. Peki, 2026 memur maaş farkları ne zaman ödenecek, ödeme takvimi belli oldu mu?