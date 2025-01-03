Memur zammı belli oldu! 2025 Ocak memur zamlı maaş tablosu ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur maaş zammı oranı netleşti. Yılın ilk yarısında geçerli olacak zam oranı açıklanırken ve yeni zamlı memur maaşları tablosu da netleşti. Milyonlarca kamu çalışanı, "2025 Ocak ayı itibarıyla memur maaş zammı ne oldu, memurlara ve emekli memurlara yüzde kaç zam yapıldı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, Ocak 2025 memur zammına dair tüm detaylar...
3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verileriyle memur maaş zammı oranı belli oldu. 2025 yılı memur zam oranı netleşirken, zamlı memur maaşları tablosu da şekillendi. Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli memur, "2025 Ocak ayı itibarıyla memur maaş zammı ne kadar oldu, memurlar ve emekli memurlar için zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi?" sorusunun cevabını arıyor. İşte, Ocak 2025 memur maaş zammı ve detayları...
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI!
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.
Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL’den 19 bin 617 TL’ye çıktı.
MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu da yüzde 44,38 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 11,54 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında ocak ayında 4,21 puan fark olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43.698 TL
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 14.178 TL’den 16.411 TL’ye çıkacak.
En düşük emekli aylıkları ile ilgili bir artış olmazsa, sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalanların aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.
Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 10.800 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 12.500 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 10.800 TL’nin üzerinde olanlar ise yüzde 15,75 oranında artırılmış aylığı alacaklar.
EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI
Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.
Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.
Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak.
Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak.