Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Ocak Memur maaşı ne kadar oldu?
Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zamları, 6 aylık enflasyon farkına göre netlik kazanmış oldu. Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar oldu, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2025 Ocak zamlı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih...
Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunu gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamları belli olurken, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 toplu sözleşme zammı eklenecek. Peki, "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu, memura refah payı verilecek mi?" İşte zamlı memur maaşı ödeme tarihi...
MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.
Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları Ocak ayın 15'inde hesaplara yatacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.
EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI
Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.
Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.
Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak.
Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak.
MEMUR-SEN'DEN 'REFAH PAYI' AÇIKLAMASI
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" dedi.
Genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Yalçın, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklandığını anımsattı.
Yalçın, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,75, enflasyon farkının da yüzde 5,23 gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:
"7. Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine Hakem Kurulunun verdiği kararla 2025 ocak ayı için yüzde 6 zam kararlaştırılmıştı. Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda yüzde 11,54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 43,93. Bununla birlikte 1 yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58,51, doğalgaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde 40'ı bulmuş durumda."
"BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"
Maaşlar artmadan marketlerde planlı şekilde fiyat artışları yapıldığına dikkati çeken Yalçın, emekçinin, maaşını almadan raflardaki zamma maruz kaldığını ifade etti.
Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" diye konuştu.
Enflasyon gerçeğinin görülmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:
"2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Yüzde 10 refah payı demiştik 2 yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının ocak ayı itibarıyla yüzde 15 maaş artışıyla, yüzde 10 da refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum, bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede artırmak gerekiyorken, enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz."
Yalçın, maaş artışları kadar sorunlu bir alanın da gelir vergisi adaletsizliği olduğunu vurgulayarak, "Gelir vergisi sistemi adaletli şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.
Açıklanan rakamların izah edilebilir olmadığını söyleyen Yalçın, "Bizim toplu sözleşme masasına getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu ocak ayı. Onun için memura, memur emeklisine bir an önce refah payı verilmeli" şeklinde konuştu.
Yalçın, 7 Ocakta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak, kayıplarının tazmini, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı taleplerini bir kez daha dile getireceklerini bildirdi.
REFAH PAYI KİMLERE VERİLİR?
Refah payı genellikle işçi ve memurlara verilir. Ancak, bu ödeme türü genellikle toplu iş sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri veya sektöre özel anlaşmalar ile belirlenir. Refah payı şu kişiler için verilebilir:
-İşçiler: Çalışanların maaşlarına ek olarak verilen bu ödeme, genellikle düşük gelirli işçilere yöneliktir.
-Devlet Memurları: Kamuda çalışan memurlara da enflasyona karşı belirli periyotlarla refah payı verilebilir.
-Toplu Sözleşmeli Çalışanlar: Sendikalar aracılığıyla yapılan toplu iş sözleşmelerinde, işçilere refah payı verilmesi kararlaştırılabilir.
REFAH PAYI NEDİR?
Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ödemedir. Bu ödeme, işçilerin temel maaşlarına ilaveten yapılır ve işçinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşır. Refah payı, işveren tarafından verilen ek bir ödeme olduğu için, yasal bir zorunluluk değildir, ancak bazı sektörlerde, özellikle toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle çalışanlara sağlanabilir.