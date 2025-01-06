"BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"

Maaşlar artmadan marketlerde planlı şekilde fiyat artışları yapıldığına dikkati çeken Yalçın, emekçinin, maaşını almadan raflardaki zamma maruz kaldığını ifade etti.

Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Enflasyon gerçeğinin görülmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Yüzde 10 refah payı demiştik 2 yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının ocak ayı itibarıyla yüzde 15 maaş artışıyla, yüzde 10 da refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum, bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede artırmak gerekiyorken, enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz."

Yalçın, maaş artışları kadar sorunlu bir alanın da gelir vergisi adaletsizliği olduğunu vurgulayarak, "Gelir vergisi sistemi adaletli şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.

Açıklanan rakamların izah edilebilir olmadığını söyleyen Yalçın, "Bizim toplu sözleşme masasına getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu ocak ayı. Onun için memura, memur emeklisine bir an önce refah payı verilmeli" şeklinde konuştu.

Yalçın, 7 Ocakta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak, kayıplarının tazmini, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı taleplerini bir kez daha dile getireceklerini bildirdi.