        Memur zammı son dakika gelişmeleri: Memur zammı ne kadar olacak? Temmuz öğretmen, hemşire, polis memur maaş zammı

        Memur zammı son dakika gelişmeleri: Memur zammı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz 2026 maaş zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan enflasyon verileri sonrası 4 aylık zam farkı netleşirken, öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşlarında oluşacak yeni rakamlar yeniden hesaplanmaya başladı. Özellikle "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusu kamu çalışanlarının gündeminde ilk sırada yer alırken, toplu sözleşme farkı ve enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında maaşlarda dikkat çeken artış bekleniyor. İşte memur zammı son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:57 Güncelleme:
        1

        Temmuz 2026 memur zammı için geri sayım sürerken, açıklanan son enflasyon rakamları maaş hesaplarını değiştirdi. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşlarına yapılacak olası zam oranları yeniden gündeme geldi. Kamu çalışanları ve memur emeklileri, en düşük memur maaşının kaç TL’ye yükseleceğini araştırırken, kalan enflasyon verileri sonrası zam oranının daha da artabileceği değerlendiriliyor. İşte memur zammında son durum...

        2

        NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        3

        2026 TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

