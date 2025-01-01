Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşında zam oranı büyük oranda netlik kazanmış olacak. Bu kapsamda ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...