ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Aralık'ta açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Memur-Sen'den asgari ücretin açıklanmasının ardından yapılan açıklamada "Asgari ücretteki artış, enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını göstermektedir. Bu çerçevede kamu görevlileri için de alım gücünü artıracak, kayıpları telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ilave düzenlemeler hayata geçirilmelidir." denilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." dedi.