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Memur zammında kritik açıklama! 2023 Ocak yeni memur maaş zammı tahminleri

Memur ve emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni asgari ücretin belli olmasıyla gözler memur maaş zam oranına çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    Asgari ücretin netlik kazanmasıyla memur maaşlarında yapılacak zam milyonlarca memur tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada memur maaş zammına da değindi. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur zam oranı da kesinlik kazanacak. Peki, memur zammı ne zaman belli olacak ve 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

    "İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır."
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    BAKAN BİLGİN, MEMUR-SEN HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın yöneticileri katıldı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada taleplerini dile getirdiklerini aktardı. Yalçın, vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettiklerini aktardı.

    Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da "Beklentimiz ek göstergede adaletin sağlanması" dedi. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla şekillenecek. Öncesinde sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya gelerek taleplerini iletiyor. 21 Aralık'ta da Kamu-Sen yöneticileri, ek zam, vergi dilimi ve sözleşmelilere kadro konusundaki taleplerini paylaştı.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

    2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Aralık'ta açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Memur-Sen'den asgari ücretin açıklanmasının ardından yapılan açıklamada "Asgari ücretteki artış, enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını göstermektedir. Bu çerçevede kamu görevlileri için de alım gücünü artıracak, kayıpları telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ilave düzenlemeler hayata geçirilmelidir." denilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." dedi.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    VEDAT BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ve gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. 

    "MEMUR MAAŞLARINA ENFLASYON ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ"

    Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz. Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık. Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor.

     
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    GÖZLER SON ENFLASYON RAKAMLARINDA!

    Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

    MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

    Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fark gözetmeksizin örneğin; bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 
  • MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    MEVCUT DURUMDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI

     

    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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