        Haberler Bilgi Ekonomi Memur zammı Temmuz hesaplaması 2026: 4 Aylık enflasyon farkı ile Temmuz memur maaşları ne kadar artacak, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur zammı Temmuz hesaplaması 2026: 4 Aylık enflasyon farkı ile memur maaşları son durum

        Memur maaşlarına yapılacak Temmuz 2026 zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli yeni maaş hesaplamalarını yakından takip ediyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri öncesinde oluşan ilk zam oranları dikkat çekerken, toplu sözleşme farkı ve 4 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Özellikle "Memur zammı yüzde kaç olacak?" ve "En düşük memur maaşı ne kadar yükselecek?" sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Temmuz 2026 memur maaş zammında son durum ve unvanlara göre güncel maaş hesaplama tablosu…

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 20:17 Güncelleme:
        Temmuz ayında uygulanacak memur maaş zammına ilişkin beklentiler netleşmeye başlarken, öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu personellerinin yeni maaşlarına dair tahmini tablolar da ortaya çıktı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının belirleyici olacağı yeni dönemde, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. İşte unvanlara göre zamlı memur maaşı hesaplamalarında son durum…

        2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

        Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart ayı enflasyonu yüzde 1.94 ve nisan ayı enflasyonu ise yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam şimdiden kesinleşti.

        Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        TEMMUZ 2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
