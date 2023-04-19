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Memur zammı son durum: 2023 Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından memur maaşlarına ara zam konusu gündeme geldi. Memura zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte, "Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı ile memur temmuz maaş zammında son durum...

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  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    Memur temmuz ara zammında son gelişmeler... Emekli maaşlarının artmasıyla memur maaşlarına ara zam beklentisi oluştu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Memur maaşlarına ek zam verilecek mi ve temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

    En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında memur ek zammı merak ediliyor. Memur maaşlarına ek zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    2023 MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

    Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

    Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.  Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    OCAK'TA MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin maaşına refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bu oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. 
  • MEMURA EK ZAM var mı ve maaşlara ara zam yapılacak mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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