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Memurlara kira yardımı ne kadar olacak ve kimleri kapsıyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrasında memur kira yardımı gündeme geldi. "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, yüksek kira sorununa da değindi. İşte "Memurlara kira yardımı ne kadar olacak ve kimleri kapsıyor?" sorularının yanıtları...

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  • Memura kira yardımı 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar olacak, hangi şehirlerde, kimler yararlanacak?

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memurlara kira yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Antalya ve diğer illerde kira sorununa çözüm bulacağını vurgulayan Çavuşoğlu'nun güncel açıklamaları ile konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, memurlara kira yardımı ne kadar olacak ve memur kira yardımı işçişeri kapsıyor mu? İşte, detaylar...
  • Memura kira yardımı 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar olacak, hangi şehirlerde, kimler yararlanacak?

    KİRA YARDIMI AÇIKLAMASI

    Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız."
  • Memura kira yardımı 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar olacak, hangi şehirlerde, kimler yararlanacak?

    MEMURLARA KİRA YARDIMI NE KARA OLACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Memurlara kira yardımı hakkında detaylara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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