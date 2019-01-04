Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.
DOKTORLARIN YÜZÜ GÜLDÜ
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 2019’un en fazla sevinenleri kamudan emekli olan doktorlar oldu. Temmuz ayında 3 bin 222 lira olan uzman tabip ve pratisyen hekimlerin emekli aylığına, ocakta ilave zam yapılacak. Geçen yılki katsayı üzerinden yapılacak ilave artış uzman tabiplere 2 bin 5, pratisyen hekimlere ise bin 533 TL hesaplanmıştı. Yeni katsayı üzerinden uzman tabiplere 2 bin 220 TL, pratisyen hekimlere de bin 697 TL ilave artış yapılacak. Böylece, bunların yeni yılda emekli aylıkları sırasıyla 5 bin 787 TL ve 5 bin 264 TL olacak. İlave zam, iki meslek grubundan bu yıl emekli olacak kişilerin emekli ikramiyelerine ise yansımayacak.
İlave zamla birlikte doçent aylığı Emekli Sandığı’na tabi uzman tabiplerin 547 TL, pratisyen hekimlerin de 24 TL altında kalacak. Doçentler, geçen yıl bu meslek gruplarından bin 512 lira daha fazla emekli aylığı alıyordu.
25 YILLIK ÖĞRETMENİN İKRAMİYESİ
Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesi hayata geçmediği için, bu mesleklerden emekli olanların aylıkları ocak ayında sadece yüzde 10.7 oranında artacak. Eğer 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli aylığı 2 bin 925 TL yerine, 3 bin 567 TL’ye çıkacaktı. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 TL yerine 114 bin 360 TL’ye çıkacaktı. Benzer kayıp hemşire, polis ve din görevlileri için de söz konusu.
|2019 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİ NEOLACAK?
|2018 Temmuz
|2019 Ocak
|Eski ikramiye
|Yeni ikramiye
|Müsteşar (1/1)
|7742
|8571
|134.150
|148.505
|Genel müdür (1/1)
|6844
|7576
|125.010
|138.386
|Hakim (6 yıl, 1. sınıf)
|7.146
|7910
|134.681
|149.092
|Hakim, Savcı (1. sınıfa ayrılan)
|3752
|4154
|112.420
|124.449
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|2569
|2844
|82.345
|91.156
|Memur (Lisans - 1/4)
|2569
|2844
|82.345
|91.156
|Öğretmen
|2642
|2925
|84.704
|93.767
|Kaymakam 1. sınıf
|4485
|4965
|104.459
|115.636
|Başkomiser
|2742
|3025
|84.704
|93.767
|Polis memuru
|2742
|3025
|84.704
|93.767
|Hemşire - Ebe (Lisans)
|2569
|2844
|82.345
|91.156
|Mühendis
|3222
|3567
|103.279
|114.360
|Teknisyen (Lise)
|2242
|2482
|71.878
|79.569
|Profesör (4 yıldan kıdemli)
|6492
|7187
|125.540
|138.973
|Doçent
|4734
|5240
|112.420
|124.449
|Uzman tabip
|3222
|5787
|103.279
|114.330
|Pratisyen hekim
|3222
|5264
|103.279
|114.330
|Araştırma görevlisi
|3222
|3567
|103.279
|114.330
|Vaiz
|2642
|2925
|84.704
|93.767
|Avukat
|2642
|2925
|84.704
|93.767
|Hademe
|2.104
|2329
|67.455
|74.673
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
|Aylık ve ikramiyeler 25 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır
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