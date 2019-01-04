Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak. Örneğin, ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 5 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine temmuz ayında yüzde 6 oranında artış yapılacak.

Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.



DOKTORLARIN YÜZÜ GÜLDÜ



Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 2019’un en fazla sevinenleri kamudan emekli olan doktorlar oldu. Temmuz ayında 3 bin 222 lira olan uzman tabip ve pratisyen hekimlerin emekli aylığına, ocakta ilave zam yapılacak. Geçen yılki katsayı üzerinden yapılacak ilave artış uzman tabiplere 2 bin 5, pratisyen hekimlere ise bin 533 TL hesaplanmıştı. Yeni katsayı üzerinden uzman tabiplere 2 bin 220 TL, pratisyen hekimlere de bin 697 TL ilave artış yapılacak. Böylece, bunların yeni yılda emekli aylıkları sırasıyla 5 bin 787 TL ve 5 bin 264 TL olacak. İlave zam, iki meslek grubundan bu yıl emekli olacak kişilerin emekli ikramiyelerine ise yansımayacak.



İlave zamla birlikte doçent aylığı Emekli Sandığı’na tabi uzman tabiplerin 547 TL, pratisyen hekimlerin de 24 TL altında kalacak. Doçentler, geçen yıl bu meslek gruplarından bin 512 lira daha fazla emekli aylığı alıyordu.



25 YILLIK ÖĞRETMENİN İKRAMİYESİ



Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesi hayata geçmediği için, bu mesleklerden emekli olanların aylıkları ocak ayında sadece yüzde 10.7 oranında artacak. Eğer 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli aylığı 2 bin 925 TL yerine, 3 bin 567 TL’ye çıkacaktı. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 TL yerine 114 bin 360 TL’ye çıkacaktı. Benzer kayıp hemşire, polis ve din görevlileri için de söz konusu.

2019 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİ NEOLACAK? 2018 Temmuz 2019 Ocak Eski ikramiye Yeni ikramiye Müsteşar (1/1) 7742 8571 134.150 148.505 Genel müdür (1/1) 6844 7576 125.010 138.386 Hakim (6 yıl, 1. sınıf) 7.146 7910 134.681 149.092 Hakim, Savcı (1. sınıfa ayrılan) 3752 4154 112.420 124.449 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2569 2844 82.345 91.156 Memur (Lisans - 1/4) 2569 2844 82.345 91.156 Öğretmen 2642 2925 84.704 93.767 Kaymakam 1. sınıf 4485 4965 104.459 115.636 Başkomiser 2742 3025 84.704 93.767 Polis memuru 2742 3025 84.704 93.767 Hemşire - Ebe (Lisans) 2569 2844 82.345 91.156 Mühendis 3222 3567 103.279 114.360 Teknisyen (Lise) 2242 2482 71.878 79.569 Profesör (4 yıldan kıdemli) 6492 7187 125.540 138.973 Doçent 4734 5240 112.420 124.449 Uzman tabip 3222 5787 103.279 114.330 Pratisyen hekim 3222 5264 103.279 114.330 Araştırma görevlisi 3222 3567 103.279 114.330 Vaiz 2642 2925 84.704 93.767 Avukat 2642 2925 84.704 93.767 Hademe 2.104 2329 67.455 74.673 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir Aylık ve ikramiyeler 25 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır

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