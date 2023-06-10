Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen emekli ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaş zammı nasıl hesaplanır?" İşte detaylar...